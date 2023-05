Ootmarsum verliest met Bistro Ossenvoort sneller dan verwacht een horecazaak in het centrum: ‘Het viel niet meer te doen’

Buren Huis van Borne vrezen parkeer­over­last en lawaai: ‘Dat ding hoort hier gewoon niet’

Het lijkt een gelopen koers. Ergens in 2025 moeten de ambtenaren intrek nemen in het dan tot Huis van Borne omgetoverde kulturhus. Maar daar denken bewoners van de Marktstraat en omgeving toch wat anders over. „Alsof ze het dorpscentrum in onze achtertuin leggen.”