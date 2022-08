Op de vlucht voor justitie op de grens gepakt met gaspistolen, L. uit Hoorn 4 maanden de cel in

‘Grote brand’ bij metaalbe­drijf in Hengelo loopt met sisser af: ‘Bijna geen schade’

HENGELO - De brandweer rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag massaal uit naar metaalverwerkingsbedrijf Den Oudsten aan de Petroleumhavenstraat in Hengelo. Op het terrein woedde een brand in een stapel schroot, maar de schade is beperkt gebleven.

20 augustus