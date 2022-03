Op deze plek in Hengelo komen 50 (betaalbare!) appartementen: ‘Woningnood ongekend hoog’

Berflo Es is allang niet meer het lelijkste eendje van Hengelo: ‘Ooit was dit een achter­stands­wijk’

HENGELO - Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht, legt de redactie haar oor te luister in de wijken. Wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de wensen? Vandaag: de Berflo Es, waar het leven beter is geworden. Maar wijkbewoner Henk van de Wetering is niet alleen positief. Hij laakt het gebrek aan inspraak over Hart van Zuid.

