Op zoek naar een uitdaging? Brandweer Twente zoekt vrijwilligers: ‘Bij dit werk weet je nooit wat je te wachten staat’

Dus jullie zoeken nieuwe vrijwilligers?

„Dat klopt, voor meerdere kazernes in Twente zijn we op zoek naar vrijwilligers. In Haaksbergen zoeken we vooral mensen voor overdag. De avondploeg is goed bezet. In Boekelo zoeken we concreet naar twee vrijwilligers. Het meest ideale is als ze woonachtig zijn in Boekelo zelf, bijvoorbeeld een zzp’er die een aantal dagen beschikbaar is. Mensen die vrijwilliger willen worden hoeven niet per se uit het dorp te komen. Wel moeten ze een aantal dagen per week beschikbaar zijn. Vanaf achttien jaar kun je vrijwilliger worden. Belangrijk is wel dat je in stressvolle situaties het hoofd koel weet te houden en dat je initiatief durft te nemen.”