Opening residentie, gala en uitreiking Zoeke Duim (aan Rene Wessels) leveren prachtige plaatjes op in Noord Deurningen

Na de opkomst van vrijdag was het zaterdag tijd voor een gala-avond in een uitverkochte zaal bij De Mare. Verschillende acts volgden elkaar op, waarbij een goede mix werd aangebracht tussen muziek, dans en buuts. Sik Guido (Tijman) verruilde zijn hooghedenpak om niet veel later als boswachter op het podium te staan en ook Prins Erik (Baalhuis) bracht niet veel later een buut.