Oplichter Johan S. nog niet vervolgd, dus slaat hij opnieuw toe in Twente: ruim 12.000 euro foetsie

Nieuwsupdate Hart van Fun­da-Freaks klopt vol verwach­ting: het is weer Open Huizen Dag in Noord­oost-Twen­te

En daar is dan de dag waarvan de Funda-Freak wist dat die zou komen: Open Huizen Dag 2022. Op de eerste dag van april zetten huiseigenaren in Noordoost-Twente de deur van hun woning wagenwijd open in de hoop er sneller van af te komen. En daar gaat het hart van de Funda-Freak natuurlijk sneller van kloppen.