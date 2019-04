Opmerkelijk: bushokje in Hengelo volgezet met planten

video Waarom is de dood van Xaja (1) uit Hengelo moord en geen doodslag?

19 april HENGELO - De dood van baby Xaja (1) uit Hengelo is moord en geen doodslag, zo bepaalde de rechtbank in Almelo deze vrijdag. Die kwalificatie zorgt er mede voor dat Maick S. veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 22 jaar. En niet, zoals was geëist, 14 jaar. Vanwaar die verschillen?