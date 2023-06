Opmerkelijk: Dinkelland biedt aan groot asielzoekerscentrum in gemeente te vestigen

Weggebrui­kers opgepast: er is veel veranderd op de vernieuwde Laag­sestraat in Ootmarsum. Heel veel...

De werkzaamheden begonnen in november 2022, zo’n half jaar later is de Laagsestraat in Ootmarsum (richting Oud Ootmarsum en het Duitse Lage) weer volledig geopend. Maar weggebruikers opgepast, want er is veel veranderd. Heel veel.