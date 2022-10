Opvallend veel fietsen gestolen bij winkelcentrum Hasseler Es, vooral e-bike is in trek

Waterorgel Hengelo komt weekje in actie: iedere dag shows bij Bataafse Kamp

HENGELO - De Hengelose Stichting Waterorgel heeft deze week uitgeroepen tot ‘Week van het Waterorgel’. Dagelijks zijn er van zondag 9 tot en met vrijdag 14 oktober shows in de vijver van het plantsoen voor de Bataafse Kamp. Want er is tijdelijk stroom beschikbaar via een aggregaat.

9 oktober