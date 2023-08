Oud-burgemeester (1946-2023) ‘zeg maar Leo’ Elfers maakte zich in 14 maanden geliefd in Oldenzaal

Elfers was in Oldenzaal waarnemend burgemeester van mei 2011 tot juli 2012, Theo Schouten nam daarna het stokje van hem over. ‘Zeg maar Leo’, zei hij maar wat graag als mensen hem aanspraken als ‘burgemeester’ of ‘meneer Elfers’. Dat tekende hem. Elfers stond tussen de mensen, was één van hen, hoe kort zijn periode in Oldenzaal ook duurde.