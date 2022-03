Oud-pupil Wyomi Masela en vader van talent Merle (12) over einde van Topturnen Oost-Nederland: ‘Haar droom is in duigen gevallen’

Forum voor Democratie krijgt definitief een plek in de Hengelose gemeente­raad

HENGELO - Het is Forum voor Democratie na een week van onzekerheid gelukt om een plek te veroveren in de Hengelose gemeenteraad. Brian Geertshuis neemt een restzetel in, blijkt uit een officiële bekendmaking maandagmorgen van het centraal stembureau van de gemeente Hengelo.

21 maart