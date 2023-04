Oud-turnster Wyomi Masela over vergoeding van 5000 euro wegens misstanden in turnsport: ‘Geld gaat het verleden niet wegpoetsen’

Kerk in Enschede ontsnapt aan ramp wanneer Femke (45) brand sticht in de toiletruim­te

De Sint Kuryakos-kerk aan de Wesselerbrinklaan in Enschede was op 14 oktober vorig jaar doelwit van een brandaanslag. Femke van D. (45) uit Enschede zou in de toiletruimte van de Syrisch-orthodoxe kerk brand hebben gesticht. Justitie wil nu nader onderzoek laten plegen naar de vrouw, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Almelo.