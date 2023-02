Oud-VVD'er Gert-Jan Oplaat uit Markelo op plek drie voor BBB in Eerste Kamer

Vanwege het stikstofbeleid zegde Oplaat in juni zijn lidmaatschap van de VVD op. Korte tijd later kondigde hij aan zich aan te sluiten bij BBB. Hij wist toen nog niet in welke rol dat zou zijn. Donderdag is bekend geworden dat hij een gooi doet naar een plek in de Eerste Kamer.

BBB rekent op 8 tot 10 zetels

De kans dat hij dat haalt is groot. Volgens de peilingen kan de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart als nieuwkomer grote winst boeken. De Statenleden kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. De partij gaat er zelf vanuit dat het acht tot tien zetels krijgt in de Eerste Kamer.

Zeer actief in agrarische sector

Oplaat is weliswaar al jaren uit de politiek, maar is nog zeer actief in de agrarische sector en heeft daar ook nog een achterban. Hij is voorzitter van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) en president van Avec, de Europese brancheorganisatie voor pluimveeslachterijen en kipverwerkers.

Nog een kandidaat uit Twente

Op de kieslijst van BBB staat naast Oplaat nog een Tukker. Op plek 14 staat Jeffrey Rouwenhorst uit Wierden. Hij is raadslid geweest in Haaksbergen voor een lokale partij en wethouder in Wierden.