Oude glorie krijgt nieuw leven in Hengelo: Tasche-pand krijgt gevel van Hotel Kole terug

Een kwart eeuw ketels, stoom en energie in Hengelo: Stork Thermeq viert jubileum en vakman­schap

HENGELO - In deze rubriek zoeken we geluiden van Hengelo. Aflevering 18: Stork Thermeq, specialist in ontluchters, branders, ketels en energiebesparende oplossingen, bestaat een kwart eeuw. Een sprong in de tijd met operationeel manager Omke Poel.

28 maart