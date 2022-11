Oude Hengelose Storkhal passende locatie voor expositie werk genomineerden Wolvecampprijs

Hengelo slikt voorwaar­den vooraf niet: behoud Twekkelo buitenspel in overleg over zonnepar­ken en windturbi­nes

TWEKKELO/HENGELO - De Vereniging Behoud Twekkelo is boos op het Hengelose gemeentebestuur. In een brief op poten haalt de vereniging flink uit naar Hengelo: ‘Dit is schrijnend.’

9 november