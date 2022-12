Ouders ‘lieve en sociale’ Tom Peezenkamp (14) uit Hengelo doneren zijn lichaam voor organen: ‘Hij leeft nu voort in die mensen’

Nanja: „Op de dag van het ongeval is Tom hier thuis ’s ochtends rond acht uur weggefietst. Kort daarna hoorde ik een ambulance. Toen ik daarna op m’n werk in Enschede was, belde het vriendinnetje van Tom me. Ze vroeg of Tom nog thuis was. Op dat moment had ik een onderbuikgevoel. Ik heb alles en iedereen gebeld of Tom bij hen was. Ik heb wel duizend keer geprobeerd om Tom te bellen, hij pakte niet op. Op een gegeven moment werd ik gebeld door een afgeschermd nummer: de politie.”