Ouders vermoorde Chantal stellen zorginstelling uit Radewijk aansprakelijk

Niels Euren is nieuwe wijkagent voor centrum Hengelo: ‘Als het veilig kan, moet horeca zo snel mogelijk open’

25 februari HENGELO - Het beeld dat hij van Hengelo had, werd in de afgelopen weken bevestigd. Sinds 1 januari is Niels Euren de nieuwe wijkagent Hengelo Centrum. „Hengelo is een leuke stad met vriendelijke mensen en een mooi horecagedeelte in het centrum.”