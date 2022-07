Ouwe taaie krijgt een nieuwe jas: Achilles’12 smeedt plan voor clubhuis op ’t Wilbert in Hengelo

Observa­ties en peilbaken leiden politie naar Duitse bunker, Twentena­ren na 5 jaar misschien toch cel in

ZWOLLE/HENGELO/ENSCHEDE - Vijf jaar nadat twee mannen uit Twente zijn opgepakt vanwege de vondst van een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk in Duitsland en in een bestelwagen die net Nederland was binnengereden, dreigen ze alsnog de bak in te draaien. De officier van justitie eiste voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden tegen de 52-jarige Daniël L. uit Hengelo en 14 maanden waarvan zes voorwaardelijk tegen zijn vermeende handlanger uit Enschede.

13 juli