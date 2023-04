Overijsselse natuur is er slecht aan toe, er zijn snel maatregelen nodig: ‘Je kunt het alarmerend noemen’

Mark (23) uit Hengelo is klaar met drugswe­reld en vertelt alles aan de rechters

Hij verdiende jarenlang grof geld met de handel in de synthetische drugs 3-MMC (miauw miauw of poes). Om zijn eigen cocaïneverslaving te bekostigen. Maar Mark M.C. (23) uit Hengelo gleed verder de drugshandel in. Hij is er volgens eigen zeggen klaar mee. Toch hangt hem vier jaar cel boven het hoofd.