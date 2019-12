Overval tankstation Hengelo verpestte levens medewerksters voor altijd

Chris-James N. wordt pas maanden later aangehouden. Op een achtergebleven slof sigaretten is een vingerafdruk gevonden die wordt gematcht met die van N.. Als de Almeloër wordt aangehouden zwijgt hij lange tijd over de overval. Pas als het dossier kant en klaar is komt hij met een opmerkelijk verhaal. N. bekent dat hij de overval pleegde maar zegt dat hij er niets aan kon doen. Hij werd gedwongen door een crimineel bij wie hij een grote schuld had. Die schuld zou ontstaan zijn toen N. bij een drugsdeal of de verkoop van valse merkkleding ‘geript’ was. Op dat moment liep zijn leven gevaar. Het was een kwestie van de overval plegen of gedood worden.