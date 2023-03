Paasvuur Weerselo in gevaar door stikstofuitstoot: ‘Ik weet niet of we op korte termijn een alternatieve locatie vinden’

Drie maanden langer voorarrest voor Bornse verdachten die verstande­lijk beperkte man mishandel­den

De drie mannen uit Borne die verdacht worden van de mishandeling van een verstandelijk beperkte man (61) op het station blijven drie maanden langer in voorarrest. Dat bepaalde de rechtbank in Almelo vandaag. Hun advocaten gaan in hoger beroep.