Paasvuur Weerselo voorlopig gered, boaken aan Overesweg

Portret van Hengelose Anke voor het eerst te zien: ‘Een vroege Karel Appel uit Twente’

Het lijkt in niets op de wilde schilderijen van later. En toch, het kleine doekje van een vrouw met een rood hoofddoek is gemaakt door Karel Appel. Sinds zaterdag is het werk voor het eerst door publiek te zien. De wereldberoemde Cobra-kunstenaar Appel maakte het vlak na de bevrijding. Aan de Schalkburgerstraat in Hengelo.