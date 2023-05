Pech in een klein hoekje en geluk in kleine dingen in Hengelo, Borne en Delden

Bommetje in het Twentebad? Niet voor iedereen een normale zaak

Bommetje! De kreet is nauwelijks geslaakt of Ronnie en Henriëtte liggen in het water van het Twentebad. Tot zover niks bijzonders, behalve dat ze beiden al anderhalf jaar het water niet in durfden. Uit angst voor lekkage, want strak tegen hun buik getapet zit een stoma.