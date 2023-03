Peter (82) zag de wereld, maar vond geluk in Oldenzaal: ‘Ik trouwde opnieuw, nu met een meneer’

Beschouwing De wel erg groot gemaakte FC Twen­te-aanvaller Denilho Cleonise stelt zijn fans teleur

Sommige voetballers worden door de buitenwacht heel groot gemaakt, terwijl de mensen hem zelden in actie hebben gezien. FC Twente-aanvaller Denilho Cleonise is zo’n speler. Zaterdagavond tegen Heerenveen (3-3) stond hij weer eens in de basis. Het werd geen succes.