Piepjonge kuikens lopen gevaar door muzikale optredens in Hengelo: dierenambulance schiet te hulp

Zoektocht naar gediplo­meer­de beveili­gers die noodopvang in Hengelo moeten bewaken duurt voort

De geplande opvang van vluchtelingen in het voormalig Stadskantoor aan de Hazenweg in Hengelo gaat niet door. Een tekort aan gediplomeerde beveiligers is de oorzaak. Maar waarom is er beveiliging nodig bij een noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne?

21 april