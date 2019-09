Pikante foto’s in plaats van koophuizen in etalage Hengelose hypotheekverstrekker

Hoe buitenstaanders toegang hebben gekregen tot het presentatiescherm van Hypotheek Visie aan de Deldenerstraat, is niet bekend. Dat er geen koopwoningen maar schaars geklede vrouwen zichtbaar waren, ontdekte het bedrijf maandagmorgen, na een telefoontje van deze krant. Het beeldscherm, dat er nog niet zo lang hing, vertoonde volgens een woordvoerder een aantal YouTube-kanalen, met als titel ‘Porno is live beter’.

Bluetooth

Sinds maandagmorgen zijn er weer ‘gewoon’ koopwoningen te zien, net als een presentatie van Hypotheek Visie. Hoe het kan dat er een pornokanaal online was, weet het bedrijf niet. Mogelijk is er via Bluetooth geprobeerd van buitenaf ‘in’ het scherm te komen, waarna met succes een inlognaam en wachtwoord zijn ingevoerd. Ook wordt niet uitgesloten dat er een universele afstandsbediening is gebruikt. Het bedrijf neemt beveiligingsmaatregelen.