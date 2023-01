Plannen voor verpleeghuis in Diepenheim in stroomversnelling: ‘Misschien is dit wel het laatste nieuwe verpleeghuis in Nederland’

Inwoners uit Diepenheim die verpleeghuiszorg nodig hebben moeten nu naar een andere plaats verhuizen. Zij worden uit hun eigen veilige omgeving gehaald voor de laatste fase van hun leven. Niet zelden gescheiden van een partner die ook vaak op leeftijd is. „Met dit plan behoort dat straks tot het verleden en kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven wonen”, zegt directeur Angelique Lamme. „Dichtbij familie en in een kleinschalige, huiselijke sfeer. Daarvoor staan we bij de Stichting Warme Huizen.”

Geen nieuwe verpleeghuizen

De bouw van een nieuw verpleeghuis is bijzonder. Want minister Conny Helder (VVD) besloot in de zomer van 2022 dat er geen nieuwe verpleeghuizen meer gebouwd mogen worden. En dat ondanks de grote behoefte in Nederland én ondanks het bestuursakkoord van mei 2021 waarin door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met alle partijen in Nederland is afgesproken dat er 50.000 verpleeghuisplaatsen bijkomen. Ook de zware verpleeghuiszorg zal straks thuis geregeld moeten worden. Alleen enkele plannen die al werden voorbereid en die anticiperen op een groot tekort kunnen afgemaakt worden.