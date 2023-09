Plek voor zeven starterswoningen op voormalig schoolterrein in Diepenheim

indebuurt.nl Geinig! Op deze dag plons je samen met je hond in het Hengelose Twentebad

Oh my dog! Tijdens DoggyPlons 2023 kun je voor één dag met je hond een duik nemen in het Twentebad. De zwemdag voor viervoeters is de afsluiter van het buitenzwemseizoen in Hengelo.