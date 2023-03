Plooien met de buurt gladgestreken: er kunnen ein-de-lijk woningen gebouwd worden in Delden

Bouwen in Delden is hard nodig, want de wachtlijst voor een bouwkavel in het stadje is met zo’n 300 inschrijvingen lang. Dit nieuwbouwplan voorziet in 18 grondgebonden woningen op de plek van de voormalige basisschool en een appartementencomplex met daarin 44 huurappartementen op de plek van de sporthal. Het appartementencomplex wordt door woningcorporatie Wonen Delden gebouwd. De kavels voor de grondgebonden woningen worden bouwrijp door de gemeente uitgegeven.