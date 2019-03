Politie deelt beelden van spectaculaire aanhouding in Hengelo

Wat weet jij van de Markt in Hengelo? Speel de quiz!

10:10 HENGELO - Al wekenlang besteden we aandacht aan het marktplein in Hengelo. Feiten, cijfers en plannen zijn in de serie ‘De Huiskamer van Hengelo’ voorbij gekomen. Hoeveel weet jij eigenlijk van het Hengelose marktplein? Test het met onderstaande quiz (let op: het laden kan even duren).