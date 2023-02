Politie: geen strafbare feiten bij fakkelontvangst Kaag, strijders Twente maken geen excuses

nieuwsupdate Wij tegen hullie over asfalt in Hengelo en Borne en onthutsen­de windstilte in Ambt Delden

Het was weer een week vol ‘wij tegen hullie’. Zelfs even ‘hullie tegen hullie’. Waarbij met hullie dan 'hun lieden’ in het gemeentehuis worden bedoeld. En ‘wij’ zijn wij, eenvoudige burgers. Waar het over ging? Asfalt in brokken in Hengelo, wind(stilte) in Ambt Delden, verdwenen bomen in Borne en nieuw asfalt bij Zenderen.