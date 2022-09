Politie Hengelo op zoek naar eigenaar van een gedumpt vrouwelijk naakt

E-bike wint terrein onder middelbare scholieren in Twente: ‘Zo kan ik langer in bed blijven liggen’

De e-bike is niet meer weg te denken uit fietsenstallingen bij scholen. Menig hedendaagse brugklasser fietst vandaag de dag met trapondersteuning naar school. Is het bittere noodzaak, pure luiheid of het ultieme symbool van status? „Elke dag zo ver fietsen, daar zag ik best wel tegenop.”

