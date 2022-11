Politie in Hengelo start grote zoekactie naar vermiste Peter (74): ‘Ziet u hem? Bel dan direct 112!’

HENGELO - De politie is momenteel met een grote zoekactie bezig in Hengelo. Onder meer in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es wordt met veel agenten gezocht naar de 74-jarige Peter. De man is sinds vanochtend vermist.