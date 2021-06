Politie lokt oplichters in de val na ‘misselijkmakende’ actie in Hengelo: ‘Aanpakken dat tuig’

eens een tukker Tim Geerdink, Tukker op Bonaire: ‘Twentena­ren zeuren niet, Twentena­ren werken’

20 juni Hij groeide op in het tankstation van zijn vader. Maar de toekomst van Geerdink (46) uit Hengelo lag niet in de benzine. Na een opleiding tot kok vertrok hij in 2007 naar Bonaire. Daar runt hij nu in zijn eentje een onderhoudsbedrijf. „Twentenaren zeuren niet, Twentenaren werken.”