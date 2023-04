Politie redt hond van eiland in natuurgebied Hengelo

Boek bewijst: de band tussen ‘de muziek’ en Hertme gaat nooit verloren

Het is een monument van een boek geworden. 550 pagina’s dik. Waaraan drie jaar is gewerkt. Maar het gaat dan ook over 100 jaar muziekvereniging St. Gregorius. Eigenlijk over 100 jaar Hertme. „We zijn overal bij. Dat is de kracht van de muziek.”