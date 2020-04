Politie slingert grote groep voetballende jongeren op de bon in Hengelo

Vrouw (86) knalt tegen boom in Hengelo, politie haalt nieuwe paasbood­schap­pen

7 april HENGELO - Een 86-jarige vrouw is op de Beneluxlaan in Hengelo tegen een verkeersbord gereden, waarna ze met haar auto op een boom knalde en tot stilstand kwam. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de paasinkopen die ze vlak voor het ongeluk gedaan had, was weinig over. De politie snelde naar de winkel voor nieuwe boodschappen.