Politie valt woning van pedoclub Martijn in Hengelo binnen

Zes jaar cel geëist tegen vader die baby Aniek in Hengelo doodde: 'Mijn leven is leeg'

14:50 ALMELO - Tegen vader Hans ter H. (39) uit Hengelo is in de rechtbank in Almelo 6 jaar cel geëist vanwege de dood van baby Aniek. Volgens justitie is hij schuldig aan zware mishandeling van zijn negen maanden oude dochtertje in 2016, met de dood tot gevolg.