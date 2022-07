Politie wachtte drugsboot uit Curaçao op en waarom deed jongste broer in zaak Lotte nu wél z'n mond open?

De politie deed vorige week donderdagavond op 13 verschillende plekken invallen in een groot onderzoek naar een cocaïnelijn tussen Curaçao en Oost-Nederland. Bij die actie werden meerdere mensen aangehouden en in totaal zo'n 200 kilo cocaïne gevonden. Het grootste gedeelte van die vangst gebeurde deze week in de haven van Vlissingen .

Schietpartij

Ook de schietpartij in Hengelo, waarbij de 32-jarige Musa Ata om het leven kwam, wordt door de heren besproken. Wat weten we tot nu toe over deze zaak en over het slachtoffer? Buurtbewoners zagen hem zenuwachtig rondrijden bij de Trijpstraat in Hengelo. Een beruchte plek in Hengelo. Maar wat had Musa, die zijn leven had gebeterd, daar te zoeken?