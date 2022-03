Politie zoekt met duikers in Hengelose vijver naar buit van inbraak

Daar werd op 11 maart een bewoonster van een woning verrast, toen ze in haar slaapkamer plots oog in oog stond met een onbekende man . De man vluchtte daarop uit het huis, maar later bleek dat hij diverse sieraden had meegenomen.

Waterplanten

Naar die sieraden, of ten minste een deel ervan, is de politie nu op zoek in de nabijgelegen vijver. Dat zoeken is lastig, want het zicht in de vijver is slecht door het grote aantal waterplanten. Tot nu toe is er nog niets gevonden.