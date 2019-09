Poolse arbeidsmigrant steekt zichzelf in buik in centrum Hengelo

Volgens de woordvoerster is er sprake van ‘persoonlijke problematiek.’ Anderen in het pand zijn niet in gevaar geweest. „De man is snel naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is onder controle. Wat ons betreft gaat hij, gezien zijn mentale problemen, terug naar Polen. De familie wordt op de hoogte gebracht van wat er is gebeurd.”