Populair café in Goor sluit voorgoed de deuren: ‘Beslissing gemeente is voor ons de doodsteek geweest’

Slecht nieuws voor het uitgaanspubliek in Goor. De eigenaren van Café Johnys hebben besloten om de uitgaansgelegenheid te sluiten. Eerder besloot de gemeente Hof van Twente dat het café voortaan om 02.00 uur 's nachts de deuren moet sluiten. Volgens horecaondernemer Boulos Kourie is dat de doodsteek geweest. „Wij zijn verdrietig, maar vooral ook teleurgesteld in de houding van de gemeente.”

De gemeente Hof van Twente besloot onlangs dat Café Johnys voortaan om 02.00 uur ‘s nachts de deuren moet sluiten. Hiervoor was dat 04.00 uur. Burgemeester Ellen Nauta wilde niet zeggen wat de exacte reden is. ,,Ik ga niet in op individuele gevallen, maar ik neem geen besluiten zonder redenen.” Met name Goorse raadsleden van diverse politieke pluimage vroegen Nauta om opheldering.

Westerik was vooral laaiend, omdat het inkorten van de sluitingstijd per mail werd afgedaan, zeven weken na de aanvraag. Volgens hem zonder overleg met de betrokken ondernemers, zonder motivatie en pal voordat Johnys kerstactiviteiten zou houden, tot vier uur ’s nachts. Nauta bood excuses aan. ,,Voor de langere behandeling van de ontheffing. We zijn bezig ons beleid te actualiseren. Meneer Westerik wist al langer dat dit eraan zat te komen.”

Sociale controle

Uitbaters Boulos Kourie en John Westerik zeggen niet te weten wat de reden van dit besluit is. ,,Wij hebben niet gehoord dat er wat mis is door drank- of drugsgebruik. Tot op de dag van vandaag hebben wij ons hard gemaakt om de jeugd in Goor een fijne en veilige thuishaven te bieden zonder ruzies en trammelant. Wij denken dat dit de afgelopen jaren ook erg goed is gelukt en hebben dit met veel plezier gedaan. We zijn een café waar sprake is van sociale controle en waar iedereen zich thuis voelt.”

Westerik vreest dat jongeren, met een sluitingstijd tot twee uur, niet meer in Goor zullen uitgaan. ,,We hebben de jeugd altijd hier kunnen houden. Door dit besluit zullen ze eerder naar bijvoorbeeld Hengelo gaan. Daar kunnen ze wel tot half zes stappen.”

Doodsteek

,,Dit is voor Club Johnys de doodsteek", zo laat Kourie weten in een statement op zijn Facebookpagina. Het café in Goor had sinds 2015 een ontheffing om tot 04.00 uur open te zijn. ,,Uiteraard leggen we ons niet bij deze beslissing neer, maar gedurende het bezwaar hebben wij geen ontheffing. Deze periode zal vele maanden gaan duren. Dit zorgt ervoor dat wij genoodzaakt zijn om de stekker voorgoed uit Club Johnys te trekken.”

In maart wil de café-eigenaar nog één keer een groot feest geven. ,,Dat wordt ons afscheid. Hopelijk zal dit gepaard gaan met een knallend feest dat we met jullie zullen gaan vieren.”