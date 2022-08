Prins Bernhardplantsoen in Hengelo tot weerzin van raadslid Peters als vuilnisbelt gebruikt: ‘Park zouden we met liefde moeten behandelen’

„Ik wandel hier regelmatig met de honden en dan zie je de ‘verrommeling’ die na sluitingstijd van De Ontmoeting ontstaat. Allerlei troep die bezoekers hier achterlaten”, zegt Frank Peters, raadslid van ProHengelo. Ook op deze zaterdagmorgen, als we met Peters door het plantsoen lopen, is het raak. Snoepzakjes, lege blikjes, sigarettenpeuken, wietzakjes en ander drugsafval liggen her en der verspreid in het plantsoen, waar naar verluidt ook steeds meer ratten hun weg vinden.

Donker hoekje

„Soms worden tafels weggesleept van het terras van De Ontmoeting naar een donker hoekje. Zonder toezicht kunnen mensen doen wat ze willen. Er ligt ook regelmatig meubilair van het paviljoen in de vijver”, aldus Peters. Hij stelde ook vast dat er ‘Oostblokkers in het park slapen. Is dat wel de bedoeling?’.

Lastiger

Het is Peters een doorn in het oog dat het plantsoen als vuilnisbelt wordt gebruikt, veelal in de avond dan wel nachtelijke uren. „Overdag is er niets aan de hand. Waarom houden mensen het niet netjes hier? De vuilnisbakken zijn wel vaak vol en dat maakt het allemaal lastiger”, zegt hij. Werknemers van Gildebor ruimen ’s ochtends op wat ze kunnen, maar misschien is het niet genoeg en moet dat veel vaker gebeuren. Want ook voorbijgangers in het park spreken over ‘een dikke teringbende’.