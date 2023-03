Protest tegen armoede: alle uitkeringsgerechtigden ondersteboven langs de kant van de weg hangen

Nieuwsupdate We hadden al een spook­schuur, spookzwem­bad en spookres­tau­rant en nu ook een spookhuis

Naar een horrorfilm in de bios? Hoeft niet, in de Reggestreek valt genoeg te griezelen. Het is jullie vast niet ontgaan, maar we schreven de laatste tijd regelmatig over enge, verlaten bouwwerken. Waarom? Omdat de redenen vaak zeer nieuwswaardig zijn. En stiekem omdat ondergetekende vroeger de nieuwe Stephen King wilde worden.