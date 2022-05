Publieksbalie Hengelo voortaan alleen nog open op afspraak: ‘Ik heb er last van’

Het staat vetgedrukt op de gemeentelijke website. „Let op: In verband met corona werken wij op dit moment alleen op afspraak.” Maar met corona houdt iedereen momenteel nauwelijks nog rekening en de toevoeging ‘op dit moment’ is achterhaald. Want de publieksbalie is permanent gesloten voor mensen zonder afspraak. De ambtenaren van de publieksbalie willen alleen nog in actie komen als er eerst online een afspraak is gemaakt. Daarvoor is eventueel een digid nodig, om een formulier in te vullen.