PvdA-raadslid wenst BBB veel succes: Hopelijk kan deze partij de kloof tussen burger en bestuur overbruggen

met video Brutale plofkraak aan Haaksber­ger­straat in Alstätte, vluchtende daders vastgelegd op video

Om 03.22 uur klonk er afgelopen nacht een keiharde knal aan de Haaksbergener Straße in Alstätte, vlak over de grens bij Buurse. Drie dieven zetten bij de Volksbank in het plaatsje een plofkraak. De grensregio wordt de laatste tijd geteisterd door plofkraken.