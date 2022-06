Raad van State eist nadere uitleg Hengelo rood-voor-rood-woning Schoolbeekweg

Twentse algenkwe­ker Duplaco bezwijkt onder schulden­last 4 miljoen euro

OLDENZAAL - Duplaco, producent van algen in Oldenzaal, is failliet. De algen van Duplaco werden vooral verwerkt in voedingssupplementen en diervoeders. „Maar de markt was er kennelijk nog onvoldoende rijp voor”, concludeert curator Philippe Schol.

