Raad van State veegt bezwaren buurtbewoner van tafel: uitgifte bouwkavels Markelo kan beginnen

Bouwverkeer

De Raad wees vandaag in een einduitspraak alle bezwaren van een bewoner van een buurtje ten noorden van de woningbouwlocatie van de hand. De bezwaarmaker is vooral bevreesd voor het bouwverkeer dat door zijn woonbuurt moet. Volgens de Markeloër kan het bouwverkeer veel beter via de Hemmelweg rijden dan via de woonwijk.