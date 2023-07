Relatiebreuk leidt tot hommeles in Twentse schoonmaakwereld

Een verbroken handelsrelatie leidt tot hommeles in de Twentse schoonmaakwereld. Tien jaar lang kocht schoonmaakbedrijf In het Veld in Enschede schoonmaakmiddelen in bij groothandel Buurman Facilitair. Toen In het Veld de schoonmaakmiddelen bij een ander ging inkopen, ging Buurman achter de klanten van In het Veld aan.