Remon geeft sireneles bij brandweer Hengelo: ‘We moeten onze adrenaline onder controle houden’

Laatste opererende oogarts van ZGT in Hengelo weg: staaropera­ties afgezegd

HENGELO - De organisatorische problemen op de afdeling Oogheelkunde in ziekenhuis ZGT in Hengelo nemen hand over hand toe. Na een leegloop van doktoren heeft de locatie geen eigen oogarts meer die staaroperaties uitvoert. Patiënten op de wachtlijst weten niet waar ze aan toe zijn.

9 april