René en Mick vormen koppel bij 1Twente Voetbaltijd: ‘Ik breek liever mijn nek dan mijn woord’

De nieuwe naam bij de streekomroep: 1Twente Voetbaltijd. Vanaf 1 augustus elke maandag te zien vanaf 17.00 uur, veertig afleveringen in het jaar. Tot dusver was het programma alleen via YouTube te volgen. Daar komt dus verandering in, van internet naar de buis. Alleen in de zomerstop en na interlandweekenden is het programma straks niet te zien en de reden is simpel. „Dit is een Twentse voetbalshow, met FC Twente en Heracles Almelo als hoofdbestanddelen”, zegt Mick van Halst (24), zoon van de oud-voetballer en de huidige commissaris bij Ajax.